Bassac : une visibilité rassurante dans un contexte de marché moins lisible

(Boursier.com) — En 2022, le chiffre d'affaires à périmètre constant de Bassac (hors contribution de Maisons Baijot) décroît de -12%. Il s'élève à 1,279 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé 2022 ressort à 1,297 MdE.

L'écart entre ces deux agrégats tient à l'intégration sur 3 mois du chiffre d'affaires de Maisons Baijot dans les comptes consolidés, depuis la date de l'acquisition de 55% de son capital, le 30 septembre 2022.

Au 31 décembre 2022, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 8,761 MdsE, en progression de +8% par rapport à fin 2021, à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan sur 12 mois en 2021). Sur la base du chiffre d'affaires 2022, il représente un peu plus de 6 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2021.

Entre les deux exercices, la marge brute augmente de 34 ME, passant de 299 ME en 2021 à 334 ME en 2022, sous l'effet principalement de la contribution sur une année pleine en 2022 de Marignan, qui ne contribuait que sur 4,5 mois en 2021.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'inscrit à 159 ME (168 ME en 2021), en diminution de 9 ME. La marge opérationnelle courante baisse entre les deux exercices, s'inscrivant à 12,3% du chiffre d'affaires en 2022 (13,9% en 2021).

Le résultat financier s'inscrit à -13,8 ME en 2022 (-3,5 ME en 2021).

Cette dégradation s'explique par :

- la hausse rapide de l'EURIBOR 3 mois au cours du 2e semestre 2022, auquel la plupart des crédits du groupe sont indexés ;

- un recours au financement par endettement plus important que par le passé dans les filiales de Bassac ;

- un effet de base favorable lié à la perception d'un coupon de 3,3ME au premier semestre 2021 sur l'obligation émise par Bayard à laquelle Bassac avait souscrit en 2018 au moment de l'acquisition de Marignan (avant consolidation en Intégration Globale à partir du 13 août 2021).

En 2022, le coût moyen de la dette financière s'élève à 3,3%, (2,4% en 2021). L'impôt sur les bénéfices est de 42 ME (38,1 ME en 2021).

Le résultat net part du groupe en 2022 passe de 158,5ME en 2021 à 102,3 ME.

Au 31 décembre 2022, le BFR augmente de 157 ME sur un an, principalement du fait de l'augmentation du BFR de l'activité Les Nouveaux Constructeurs et de la consolidation de Maisons Baijot depuis le 30 septembre 2022. La trésorerie consolidée affiche une progression plus faible en 2022 qu'en 2021, augmentant de 39,9 ME (75,9 ME un an plus tôt) du fait principalement d'une importante augmentation du BFR en 2022. Elle s'établit à 383,06 ME contre 343,2 ME précédemment.

Baisse du dividende

Bassac va proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 12 mai, la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action, soit une diminution de 1 euro par rapport à ce qui avait été proposé l'an dernier.

Perspectives

Toutes les activités de Bassac, la promotion immobilière, la construction de garages et la construction de maisons individuelles sont affectées négativement par l'inflation qui a fait son retour en 2022. Celle-ci a naturellement renchéri les coûts de construction, et devrait également avoir un impact sur le chiffre d'affaires de Bassac, du fait de la hausse des taux directeurs censée la contenir, qui réduit le pouvoir d'achat de ses clients.

L'effet dépressif sur la demande de cette réduction de pouvoir d'achat ainsi que la dégradation des anticipations fragilisent les prix de vente et ralentissent les rythmes de commercialisation. Les rythmes de vente en promotion immobilière ont ralenti depuis septembre 2022 en France et étaient à l'arrêt pendant les deux derniers mois de l'année en Allemagne, où Bassac opère dans la région de Munich. L'activité commerciale semble néanmoins y présenter quelques signes de reprise.

L'offre limitée, notamment sur le marché français, paraît cependant tempérer le risque d'une correction trop forte des prix de vente.

Les activités de promotion immobilière disposent d'un carnet de commandes et d'un portefeuille foncier représentant à eux deux 8 années d'activités, et qui offrent donc à Bassac une visibilité rassurante.

La société demeure concentrée sur la qualité de ses produits et les leviers d'optimisation qui sont à sa main.