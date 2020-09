Bassac : résiste !

(Boursier.com) — Bassac reste stable sur les 49 euros ce lundi, alors qu'au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 398 ME, en baisse de 8% par rapport au 1er semestre 2019. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 55,2 ME au 1er semestre 2020, contre 67,3 ME au 1er semestre 2019, en baisse de 12,1 ME. Le ROC dégagé représente 13,9% du chiffre d'affaires, contre 15,5% au 1er semestre 2019.

L'endettement net consolidé de Bassac s'élevait à 135,5 ME au 30 juin 2020, en hausse de 46,3 ME par rapport à fin 2019. Il représente 27% des capitaux propres consolidés de Bassac, contre 17,8% au 31 décembre 2019.

"Nous retenons deux points sur cette première partie de l'année : Une bonne maîtrise des charges dans un contexte exceptionnel avec finalement peu de dégradation sur la marge chantiers et un carnet de commandes qui offre de la visibilité sur la fin d'exercice" commente Portzamparc qui restera vigilant dans les mois à venir sur l'évolution des délivrances de permis (logements collectifs autorisés -10,1% en cumul 3 mois à fin juillet) qui détermineront l'offre commerciale et la reprise des réservations. Verdict : "Acheter avec un objectif de cours de 55 euros".