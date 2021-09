Bassac : recule après les résultats

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Bassac, qui affiche un parcours boursier impressionnant cette année (+70% environ), redonne 3,4% à 73,2 euros en début de séance. Le groupe spécialisé dans la promotion de logements neufs a dévoilé hier soir, au titre de son premier semestre, un résultat opérationnel de 59 ME contre 55,2 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 481 ME, en hausse de 21%. La marge opérationnelle courante s'effrite ainsi de 13,9% à 12,3%.

"Grâce à un carnet de commandes représentant 16 mois d'activité, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir", souligne le groupe.

Portzamparc évoque des résultats inférieurs à ses attentes et dégrade le dossier d''acheter' à 'renforcer' malgré une cible relevée de 76 à 79 euros. Le titre a connu un excellent parcours récemment et l''investment case' d'un comblement partiel du delta par rapport à Kaufman & Broad et Nexity est à présent réalisé, détaille la maison de bourse. Bassac affiche toujours un bilan solide (désendetté) et une excellente génération de cash (avec une amélioration progressive du ROCE sous les efforts BFR).