Bassac : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — Bassac recule de 0,4% à 46 euros, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires annuel 2023 de 1,297 milliard d'euros, en baisse de 4% par rapport à son chiffre d'affaires 2022 pro forma de Maisons Baijot sur 12 mois (1,352 MdE). Il est rappelé que la société Maisons Baijot est consolidée par la méthode de l'intégration globale depuis l'acquisition de 55% de son capital par Bassac, le 30 septembre 2022. En 2023, le chiffre d'affaires baisse de -4% à périmètre comparable.

Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes s'élevait à 1,922 MdE, en baisse de -8% par rapport au 31 décembre 2022 à périmètre comparable. Sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité (19 mois fin 2022).

Au 31 décembre, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 9,196 MdsE, en progression de +2% par rapport à fin 2022. Ce portefeuille foncier représente un peu plus de 7 années d'activité (6,7 fin 2022).

Perspectives affichées

Toutes les activités de Bassac, la promotion immobilière, la construction de garages et la construction de maisons individuelles ont été affectées par le niveau des taux directeurs, demeuré élevé en 2023 et ayant donc fortement diminué le pouvoir d'achat des clients. Les rythmes de vente ont ainsi diminué dans l'ensemble des régions d'activité de Bassac.

L'ampleur de l'impact sur les ventes des sociétés du groupe a été contrastée selon les pays, la typologie des clients et la qualité des produits.

Les blocages politiques ne cessent de s'ajouter aux difficultés conjoncturelles. Les nombreux refus de permis, préemptions, et autres additions de contraintes d'urbanisme ont eu un impact plus défavorable encore que le contexte économique, pourtant dégradé. De nombreuses opérations ont ainsi été sorties du portefeuille foncier, en France notamment, celles-ci n'étant finalement plus réalisables contrairement à ce qui avait été estimé par le passé.

En France, en Wallonie, à Madrid et Barcelone, l'offre limitée a néanmoins amorti l'ajustement des prix, et la demande de logements -si elle a diminué- ne semble pas s'être tarie.

Les activités de promotion immobilière disposent d'un carnet de commandes et d'un portefeuille foncier représentant à eux deux 9 années d'activité, et qui offrent à Bassac une certaine visibilité malgré la volatilité du portefeuille foncier.

Portzamparc parle d'une publication "solide, avec une contraction limitée de la production et un carnet de commandes rassurant"..."Le groupe devrait globalement tenir sa marge brute, la MOC sera impactée par des éléments non cash. Niveau cash, nous n'attendons pas de variation significative de la DFN (PZP 308,6 ME vs 312,9 ME n-1) malgré la montée à 100% dans Maisons Baijot courant S2" poursuit l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 68,5 euros.