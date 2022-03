Bassac : nette remontée des résultats en 2021

(Boursier.com) — En 2021, le chiffre d'affaires pro forma de Bassac croît de +3%. Il s'élève à 1,451 milliard d'euros. Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1,209 MdsE. L'écart entre ces deux agrégats tient à l'intégration globale de Marignan dans les comptes consolidés depuis la date de sa prise de contrôle, le 13 août 2021

Le montant total des réservations s'élève à 1,794 MdE TTC en 2021, en augmentation de +37% par rapport à 2020, à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan sur 12 mois en 2021 et en 2020).

Au cours de l'exercice, les réservations ont porté sur 6.433 lots, contre 5.123 en 2020 (intégrant les réservations de Marignan), soit +26% en volume.

Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes s'élève à 1,950 MdE, en hausse de 2% par rapport au 31 décembre 2020 à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan sur 12 mois en 2021 et en 2020).

Sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, le carnet de commandes représente environ 16 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2020.

Entre les deux exercices, la marge brute augmente de 66 ME, passant de 233 ME en 2020 à 299 ME en 2021, sous l'effet principalement de la contribution de Marignan depuis le 13 août 2021 et de l'augmentation de la marge brute de Concept Bau. La marge brute de Concept Bau s'améliore notamment grâce à des ventes conclues à des conditions meilleures qu'anticipé.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'inscrit à 168 ME en 2021, contre 147 ME en 2020, en augmentation de 20,5 ME. La marge opérationnelle courante est en baisse entre les deux exercices, s'inscrivant à 13,9% du chiffre d'affaires en 2021 (15% en 2020).

Le résultat net part du groupe en 2021 est en hausse, passant de 99,9 ME en 2020 à 158,5 ME, bénéficiant de produits non courants à hauteur de 30 ME, sans lesquels le résultat net de l'année aurait été de 128,5 ME.

Dividende

Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra vendredi 13 mai, la distribution d'un dividende de 2,5 euros par action, stable par rapport à ce qui avait été proposé l'an dernier.

Perspectives

Bénéficiant d'un carnet de commandes représentant environ 16 mois d'activité, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir, aussi bien pour ses activités de promotion immobilière que pour son activité de construction de garages.

A ce jour, la guerre en Ukraine a déjà occasionné une inflation extraordinaire des coûts énergétiques qui auront un impact négatif sur les coûts de production de nos activités.

La société continue d'être attentive aux opportunités d'investissement qui pourraient se présenter, y compris dans des secteurs non apparentés à l'immobilier.