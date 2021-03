Bassac : Le résultat net part du groupe ressort est hausse à 99,9 ME

(Boursier.com) — Le groupe Bassac annonce un résultat financier de -2,6 ME en 2020, contre -7,6 ME en 2019. En 2020, le coût moyen de la dette financière s'élève à 3,4%, contre 3,6% en 2019.

L'amélioration du résultat financier s'explique principalement par la diminution de l'encours d'endettement brut moyen sur l'année du groupe, et donc des charges d'intérêts liées.

Compte tenu de l'augmentation de la marge brute, de la diminution, au total, des pertes des entreprises associées et de l'amélioration du résultat financier, le résultat des activités avant impôts est en hausse de 14,5 ME, s'élevant à 139,6 ME en 2020, contre 125,1 ME en 2019.

En 2020, l'impôt sur les bénéfices s'élève à 38,5 ME, contre 35,5 ME en 2019. Cette charge d'impôt de 2020 se décompose en un IS exigible de 25,8 ME (dont 18 ME en France) et une charge d'impôt différé de 12,7 ME. Le taux d'imposition effectif passe ainsi de 28,3% en 2019 à 27,6% en 2020.

Le résultat net part du groupe en 2020 ressort est hausse, passant de 87,9 ME en 2019 à 99,9 ME en 2020.

Au 31 décembre 2020, Le BFR était en baisse de 23 ME sur un an, soit -4%. En termes relatifs, il représente 49% du CA en 2020, contre 54% en 2019.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra mercredi 12 mai 2021, la distribution d'un dividende de 2,50 euros par action, stable par rapport à ce qui avait été proposé l'an dernier.

Perspectives

Avec un carnet de commandes représentant environ 16 mois d'activité et un bilan présentant 567 ME de capitaux propres part du groupe et une situation d'endettement net nul (2 ME au 31 décembre 2020), Bassac aborde l'exercice 2021 avec une visibilité bonne et une situation financière robuste.

Le portefeuille foncier du groupe au 31 décembre 2020 représente environ 5 années d'activité et devrait lui permettre de reconstituer son offre à la vente. Cette dernière a été affectée par l'allongement des délais d'obtention des autorisations administratives nécessaires au lancement des opérations, ce en raison des cycles politiques et des différentes mesures de confinement.

Calendrier de communication financière

Assemblée générale Mixte : mercredi 12 mai 2021

Rapport d'activité du 1er semestre 2020 : jeudi 29 juillet 2021 (après clôture d'Euronext Paris)

Résultats du 1er semestre 2020 : jeudi 16 septembre 2021 (après clôture d'Euronext Paris).