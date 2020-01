Bassac : le chiffre d'affaires annuel ressort en progression de 16% à 976 ME

(Boursier.com) — Le groupe Bassac, anciennement Les Nouveaux Constructeurs, publie son rapport d'activité 2019. Le chiffre d'affaires ressort en progression de 16% à 976 ME. L'activité commerciale est élevée.

Réservations : 1,167 MdE (+9% vs 2018), dont Résidentiel France à 906 ME (+4% vs 2018)

Le carnet de commandes ressort à 1,479 MdE (+7% vs 31-12-2018) et le portefeuille foncier est de 4,636 MdsE (+12% vs 31-12-2018). Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 19 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2018.

Pour rappel, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA, réunie le 21 novembre 2019, a approuvé le traité d'apport partiel d'actifs par la Société à sa filiale LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT relatif à son activité de prestation de services de promotion immobilière, ainsi que diverses modifications statutaires, dont le changement de raison sociale. L'ensemble de ces évolutions ont pris effet au 1er janvier 2020.

Ainsi, au 1er janvier 2020, la Société a changé de dénomination pour prendre la nouvelle raison sociale "BASSAC" et devenir une holding par l'effet de l'apport. Depuis le 28 janvier 2020, son action cotée sur Euronext (code ISIN FR0004023208 inchangé) est identifiée sous le nom BASSAC avec le mnémonique "BASS".

Après la filialisation de l'activité de prestation de services de promotion immobilière apportée à LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENTS, cette dernière société a également changé de dénomination pour adopter la raison sociale LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, et dorénavant réaliser seule, sous cette marque commerciale, son activité de promotion immobilière en France.

Il est enfin précisé que les indicateurs publiés dans le présent communiqué d'activité n'intègrent pas ceux de MARIGNAN, autre promoteur immobilier dont BASSAC détient indirectement 60% du capital. En effet, cette société, acquise en novembre 2018 dans le cadre d'une coentreprise avec le fonds d'investissement PW REAL ESTATE FUND III, fait l'objet d'un contrôle conjoint. A ce titre, elle est consolidée par mise en équivalence.

Perspectives

Grâce à son carnet de commandes étoffé, Bassac dispose d'une bonne visibilité pour les trimestres à venir, dans un contexte de marché où le prix des terrains et les coûts de construction ont sensiblement progressé.

En France, marché stratégique où se concentre plus de 80% du portefeuille foncier du groupe, Bassac, via sa filiale Les Nouveaux Constructeurs, entend poursuivre son développement commercial en restant vigilant sur l'adéquation de ses produits à la demande.

Calendrier de communication financière

Résultats 2019 : vendredi 20 mars 2020 (après clôture d'Euronext Paris).