Bassac : le chiffre d'affaires annuel parvient à s'inscrire en hausse de 1%

(Boursier.com) — Bassac publie un chiffre d'affaires annuel 2020 en légère hausse par rapport à 2019, plus élevé qu'anticipé lors de la publication des résultats du premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'établit à 986 ME, en hausse de 1% par rapport à 2019.

Bassac disposait d'un bilan robuste au commencement de la crise.

Au 30 juin 2020, la société présentait une situation d'endettement net de 135,5 ME et un niveau de fonds propres de 502 ME. Son bilan s'est encore renforcé lors du second semestre 2020 sous l'effet d'une forte génération de trésorerie, permettant à la société de constater une situation de dette nette nulle à fin 2020.

Bassac dispose donc de marges de manoeuvres importantes, lui permettant de faire face à un environnement économique inédit.