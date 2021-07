Bassac : le CA s'établit à 481 millions d'euros, en hausse de 21% au S1

Crédit photo © Bassac

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'établit à 481 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport au 1er semestre 2020.

Au 1er semestre 2021, le montant total des réservations s'élève à 674 millions d'euros TTC, en hausse de 77% par rapport au 1er semestre 2020. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2.258 appartements et maisons, contre 1.333 au 1er semestre 2020, soit +69% en volume.

Carnet de commandes

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, à la somme de la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées devant notaire et du chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages préfabriqués, le carnet de commandes correspond au chiffres d'affaires des garages réservés et non livrés.

Au 30 juin 2021, le carnet de commandes s'élève à 1.442 millions d'euros, en hausse de 11% par rapport au 31 décembre 2020.

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 16 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2020.

En France, le carnet de commandes Les Nouveaux Constructeurs est en augmentation de 9% à 978 millions d'euros.

En Espagne, le carnet de commandes de Premier s'établit à 320 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 1.113 logements réservés et non encore livrés.

En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s'établit à 74 millions d'euros, en hausse par rapport à son niveau de début d'année, grâce au lancement commercial d'un programme situé au nord de Munich, à Mortonstra?e.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 70 millions d'euros au 30 juin 2021, représentant un peu plus de 10.500 garages à livrer.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond à la somme de l'offre à la vente et des opérations dont les terrains sont maîtrisés (par le biais de promesse de vente notamment) mais non encore commercialisées et qui permettent à Bassac de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxes.

Au 30 juin 2021, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 4.875 millions d'euros, en augmentation de 2% par rapport à fin 2020.

Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente environ 5 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2020.

En France, le portefeuille foncier s'inscrit à 4.309 millions d'euros, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2020. Il représente 19.409 logements, contre 19.090 logements au 31 décembre 2020.

En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 202 millions d'euros, contre 210 millions d'euros à fin 2020. Il représente 613 logements, contre 659 en début d'année. Cette baisse est liée au faible développement foncier réalisé en Espagne pendant le 1er semestre 2021, insuffisant pour compenser les ventes de la période.

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 364 millions d'euros, soit 627 logements, contre 378 millions d'euros et 681 logements à fin 2020, en l'absence de nouvelle maitrise foncière au 1er semestre 2021.

Perspectives

Grâce à un carnet de commandes représentant 16 mois d'activité, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir.

En France, le contexte est toujours marqué par l'allongement des délais d'obtention des autorisations administratives (permis de construire).

Aussi, l'intensification de la concurrence sur les acquisitions foncières engendre une inflation toujours soutenue des prix des terrains.

L'inflation des coûts des matières premières a quant à elle été compensée au premier semestre 2021 par un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la construction, né de l'allègement du carnet de commandes des entreprises de travaux fournisseurs des Nouveaux Constructeurs. Les difficultés générales d'obtention des permis de construire ont en effet continué de peser sur le nombre de lancements d'opérations. Si l'évolution de cet équilibre demeure incertaine, l'allongement des délais d'approvisionnement, notamment en bois, est un point d'attention majeur pour les Nouveaux Constructeurs, en raison des éventuels coûts indirects importants liés à l'allongement de la durée des chantiers.

Les activités de promotion immobilière menées en Allemagne par Concept Bau et en Espagne par Premier souffrent toujours d'un manque de renouvellement de leur portefeuille foncier, du fait de difficultés à maitriser de nouveaux terrains dans des conditions financières satisfaisantes.

Dans ce contexte Bassac dispose d'un bilan sain et continue d'être attentif aux opportunités que pourrait offrir un contexte économique changeant.

Calendrier de communication financière

Résultats au 30 juin 2021 : jeudi 16 septembre 2021 (après la clôture d'Euronext Paris).