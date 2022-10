Bassac finalise l'acquisition de 55% du capital de Maisons Baijot

(Boursier.com) — Bassac a finalisé l'acquisition, le 30 septembre, de 55% du capital de Maisons Baijot.

Créée il y a plus de 35 ans par Joseph Baijot et dirigée par Dany Baijot, la société est spécialisée dans la construction de maisons en Wallonie. Elle a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.

Dany Baijot demeure associé à hauteur de 45% et poursuivra ses missions de direction journalière au sein de Maisons Baijot.

L'action Bassac est actuellement sur un cours de 49,6 euros.