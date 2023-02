Bassac : carnet de commandes à l'appui

(Boursier.com) — En 2022, le chiffre d'affaires à périmètre constant de Bassac (hors contribution de Maisons Baijot) a décru de -12%, et s'élève à 1,279 MdE. Le chiffre d'affaires consolidé 2022 s'est élevé à 1,297 MdE. L'écart entre ces deux agrégats tient à l'intégration sur 3 mois du chiffre d'affaires de Maisons Baijot dans les comptes consolidés, depuis la date de l'acquisition de 55% de son capital, le 30 septembre 2022.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'élevait à 2,074 MdsE, en hausse de +6% par rapport au 31 décembre 2021 à périmètre comparable.

Sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, le carnet de commandes représente environ 19 mois d'activité, indicateur en hausse par rapport à son niveau de fin 2021.

Perspectives affichées

Toutes les activités de Bassac, la promotion immobilière, la construction de garages et la construction de maisons individuelles sont affectées négativement par l'inflation qui a fait son retour en 2022.

Celle-ci a naturellement renchéri les coûts de construction, et devrait également avoir un impact sur le chiffre d'affaires de Bassac, du fait de la hausse des taux directeurs censée la contenir, qui réduit le pouvoir d'achat de ses clients.

L'effet dépressif sur la demande de cette réduction de pouvoir d'achat ainsi que la dégradation des anticipations fragilisent les prix de vente et ralentissent les rythmes de commercialisation.

Ces rythmes de vente en promotion immobilière ont ralenti depuis septembre 2022 en France et étaient à l'arrêt pendant les deux derniers mois de l'année en Allemagne, où Bassac opère dans la région de Munich. L'activité commerciale semble néanmoins y présenter quelques signes de reprise.

L'offre limitée, notamment sur le marché français, paraît cependant tempérer le risque d'une correction trop forte des prix de vente.

Les activités de promotion immobilière disposent d'un carnet de commandes et d'un portefeuille foncier représentant à eux deux 8 années d'activités, et qui offrent donc à Bassac une visibilité rassurante.

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" et rappelle au passage que Bassac "ne cherche pas le volume mais l'optimisation économique de ses programmes"... "Dans ces temps plus compliqués pour la promotion immobilière, Bassac est selon nous bien positionné par sa capacité à maintenir de bons TRI projets, mais surtout une situation au bilan très confortable (PZP DFN 2022 18,5 ME vs Fonds propres 745 ME, book value 47 euros/action) permettant de supporter l'allongement des délais d'écoulement et l'augmentation du BFR associé". Verdict : "Nous abaissons toutefois notre objectif de cours de 81 à 75 euros après mise à jour de notre DCF". Le titre monte de 2,3% à 52 euros ce mercredi.