Bassac : ça flambe !

(Boursier.com) — Bassac grimpe de 9% à 68,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a publié une amélioration de sa marge brute sur les activités LNC France, tandis que la Promotion en Espagne (marge brute 29 ME) et les activités industrielles (marge brute 47 ME) sont en ligne avec une très nette amélioration des agrégats en Allemagne (marge brute 40 ME). "Sur ce dernier point, soulignons que les réservations en Allemagne étaient en croissance sur 2021 de +85,7% à 104 ME avec un effet prix embarqué de près de +11%" souligne Portzamparc qui rappelle également que les réservations de LNC France et Marignan affichent respectivement des croissances de 39,2% et de 24,5% avec en valeur des montants supérieurs à ceux de 2019, "avec selon nos estimations des gains de pdm d'environ +30bp à 3,8% (en volume, pro forma LNC + Marignan; Kaufman & Broad -20bp à 4,5%)". Le bas de compte est principalement marqué par un produit de 30 ME lié à l'acquisition des 40% restant dans Bayard Holding (Marignan) et son passage de MEE en IG...

"Des réservations et des carnets de commandes solides, un portefeuille foncier à 5,6x le CA, des effets prix embarqués qui devraient en partie amortir le choc inflationniste actuel... Nous relevons notre objectif de 79 à 85 euros" conclut Portzamparc.