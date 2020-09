Bassac : baisse des résultats semestriels

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'établit à 398 ME, en baisse de 8% par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 55,2 ME au 1er semestre 2020, contre 67,3 ME au 1er semestre 2019, en baisse de 12,1 ME. Le ROC dégagé représente 13,9% du chiffre d'affaires, contre 15,5% au 1er semestre 2019.

Le résultat net part du groupe s'inscrit à +29,9 ME au 1er semestre 2020 contre +39,1 ME pour le 1er semestre 2019.

L'endettement net consolidé de Bassac s'élève à 135,5 ME au 30 juin 2020, en hausse de 46,3 ME par rapport à fin 2019. Il représente 27% des capitaux propres consolidés de Bassac, contre 17,8% au 31 décembre 2019.