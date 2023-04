Bassac : augmentation de capital réservée de 3 ME

(Boursier.com) — Bassac a décidé une augmentation de capital de capital d'un montant total de 2.98 millions d'euros, dont 59.385 euros de nominal et 2.926.493 euros de prime d'émission. Cette levée de fonds s'effectue avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre réservée à un cercle restreint d'investisseurs.

L'Augmentation de Capital sera réalisée par émission de 59.385 actions nouvelles de 1 euro de nominal au prix unitaire de 50,28 euros (dont 49,28 euros de prime d'émission), correspondant la moyenne pondérée des 3 séances précédant le 21 avril 2023, sans décote, représentant environ 0,37% du capital social.

Au second semestre 2022, Bassac a mené une réflexion sur l'association de certains de ses managers, la société favorisant historiquement l'intéressement de ces derniers aux résultats du groupe. Parmi les investisseurs pressentis, et compte tenu de ses missions au sein du groupe Bassac, il a été proposé à Arthur Marle (directeur financier) d'investir au capital de Bassac. Arthur Marle a confirmé son intérêt d'investir environ 3 ME dans l'acquisition de titres de la société et a déclaré disposer du financement nécessaire auprès d'un établissement bancaire pour le financement de son investissement.

La souscription aux actions nouvelles sera ouverte à compter du 26 avril jusqu'au 10 mai. L'Augmentation de Capital sera réalisée à compter de l'émission du certificat du dépositaire.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits dès leur émission.

Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes sous le code ISIN FR0004023208.

Le capital social est ainsi porté à 16.102.540 euros divisé en 16.102.540 actions de 1 euro de nominal.