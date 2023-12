Bassac acquiert le solde du capital de Maisons Baijot

(Boursier.com) — Bassac a signé un protocole portant sur l'acquisition, de 45% du capital de la société de droit belge HLDB, société de tête du Groupe Maisons Baijot. Cette participation est aujourd'hui détenue par Dany Baijot.

Cette opération s'effectue par l'intermédiaire de Jacques, filiale de Bassac. Elle se fera au plus tard le 31 janvier 2024.

Rappelons que depuis le 30 septembre 2022, Bassac détient indirectement, par l'intermédiaire de Jacques, 55% des actions de HLDB.

Créé il y a plus de 35 ans par Joseph Baijot, le Groupe Maisons Baijot est spécialisé dans la construction de maisons individuelles en Wallonie. Il a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.