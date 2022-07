Bassac : acquiert 55% de Maisons Baijo

(Boursier.com) — Bassac a signé, le 13 juillet, un contrat d'acquisition portant sur 55% du capital de Maisons Baijot.

Créée il y a plus de 35 ans par Joseph Baijot et dirigée par Dany Baijot, la société est spécialisée dans la construction de maisons en Wallonie, et a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.

L'acquisition est effectuée auprès de la famille dirigeante, et devrait être finalisée au 3è trimestre 2022.

Maisons Baijot a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 65 millions d'euros et un niveau de marge remarquable pour son secteur.