BASF : mieux que prévu !

BASF : mieux que prévu !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe BASF a publié un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le deuxième trimestre à la faveur d'une augmentation des volumes et des prix due à une forte demande.

Le fabricant de plastiques techniques, de mousses d'isolation, de pots catalytiques et d'additifs de revêtement a réalisé un bénéfice net de 1,7 Milliard d'euros au deuxième trimestre, contre 1,4 Milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes.

La société a confirmé les chiffres préliminaires de son bénéfice d'exploitation et de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, ainsi que les prévisions pour 2021 annoncées le 9 juillet. "Nous avons enregistré une croissance des volumes et une augmentation des prix dans toutes les régions et tous les segments par rapport au deuxième trimestre 2020", a commenté le président du directoire de BASF, Martin Brudermüller.