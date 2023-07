Barrière fait évoluer sa gouvernance et son actionnariat

(Boursier.com) — Le Groupe Lucien Barrière redevient une entreprise 100% familiale, détenue désormais en intégralité par Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière ! Le groupe Barrière, entreprise française, familiale et centenaire, ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée d'Alexandre Barrière et Joy Desseigne-Barrière à sa Présidence. Ensemble, ils constituent la quatrième génération à en prendre les rênes, depuis sa création en 1912 par François André.

Cette nouvelle Présidence procède au rachat des titres détenus par Fimalac depuis 2011 et a pour ambition de développer et diversifier le Groupe dans le respect des valeurs qui ont fait sa force depuis plus d'un siècle...

"Nous avons conscience des responsabilités qui sont les nôtres et entendons les assumer. Nous ferons ce qu'il nous semble nécessaire pour être dignes des trois générations qui nous ont précédés, et pour rendre nos 7.000 collègues toujours plus fiers de travailler pour Barrière, ce Groupe français familial centenaire. C'est dans cette optique que nous avons décidé de procéder au rachat des titres détenus par Fimalac.", précisent Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière.

Une entreprise 100% familiale

Cette nouvelle gouvernance s'accompagne donc d'une évolution des modalités de détention du capital, avec le rachat des titres détenus par Fimalac (40%), depuis 2011 dans le Groupe Lucien Barrière (GLB). L'intégralité du capital du Groupe Lucien Barrière (GLB) est désormais portée par Alexandre Barrière et Joy Desseigne-Barrière. Par ailleurs, la signature de l'accord de rachat de 10% du capital de Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC) auprès du groupe Fimalac, autorisée et annoncée le 28 juin dernier, est intervenue le 21 juillet.

A cette occasion, Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière adressent leurs chaleureux remerciements à Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac), qui s'est impliqué sans faille dans le développement du Groupe, a accompagné sa croissance au cours des dix dernières années et a joué un rôle décisif pour permettre à la quatrième génération Barrière d'écrire le nouveau chapitre de l'histoire familiale.

Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière expriment également toute leur gratitude à Nicolas Sarkozy, administrateur jusqu'en 2023, dont l'engagement au service du Groupe et le soutien indéfectible à la famille Barrière lui ont assuré stabilité, succès et pérennité.