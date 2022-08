Barrick Gold bat le consensus de profit

(Boursier.com) — Barrick Gold, le géant minier canadien coté à Wall Street, actif notamment dans la production aurifère et le cuivre, a annoncé pour le deuxième trimestre une augmentation de 19% de son bénéfice, dépassant ainsi les attentes de marché. L'inflation a pesé sur les coûts de production, mais le groupe a bénéficié notamment de la progression des volumes de production de cuivre. Le groupe maintient ses prévisions de réduction des dépenses annuelles et se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production de cuivre et d'or. Le bénéfice net trimestriel a représenté 488 millions de dollars et 27 cents par titre, contre 411 millions de dollars un an avant. Barrick a produit 120 millions de livres de cuivre au deuxième trimestre, en hausse de 25% par rapport au premier trimestre, tandis que la production d'or a légèrement augmenté à 1,043 million d'onces contre 1,041 million.