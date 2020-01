Barclays supprimerait une centaine de postes dans sa banque d'investissement

(Boursier.com) — Barclays supprimerait une centaine de postes seniors dans sa banque d'investissement, principalement dans le trading. Selon les indiscrétions obtenues par 'Bloomberg', l'établissement britannique aurait commencé à éliminer des postes de directeur et de gestionnaire dans ses centres de Londres et asiatiques. Une porte-parole de Barclays a refusé de commenter ces coupes, qui pourraient être les premières à être mises en oeuvre par une grande banque d'investissement en 2020. Barclays a supprimé environ 3.000 emplois lors du deuxième trimestre 2019 et a indiqué vouloir augmenter la réduction de ses coûts.