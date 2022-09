Barclays nomme Marie Freier co-responsable mondiale de Sustainable and Impact Investment Banking (SIB)

(Boursier.com) — L 'un des éléments essentiels de l'ambition "net zéro" de Barclays est l'accompagnement de ses clients dans leur transition vers une économie à faible émission carbone. Dans le cadre des investissements continus de Barclays dans ce secteur, Marie Freier a été nommée co-responsable mondiale de Sustainable and Impact Investment Banking (SIB) aux côtés de Brian Reilly.

Marie Freier reportera à Travis Barnes, responsable mondial des sponsors financiers et de la banque d'investissement durable et à impact, et sera basée à Londres.