Barclays : mieux que prévu !

(Boursier.com) — Barclays a publié un bénéfice avant impôts semestriel de 5 Milliards de livres au 30 juin dernier, dépassant ainsi la prévision moyenne des analystes qui était proche de 4 Milliards de livres.

L'activité banque d'investissement continue de profiter d'un environnement aidé par la volatilité des marchés et par les montants records levés via des SPAC et les introductions en bourse traditionnelles. Les revenus issus du trading actions ont par ailleurs grimpé de 38% et ceux de la division de conseils de 27% au cours du premier semestre, a indiqué la direction.

La banque britannique va du même coup reprendre le versement de dividendes à ses actionnaires. Barclays va distribuer un dividende intérimaire de 2 pence par action, équivalent à environ 340 millions de livres, alors que la Banque d'Angleterre a supprimé les restrictions imposées aux versements de dividende pendant la pandémie de coronavirus.

Barclays a également annoncé un programme de rachat de ses actions à hauteur de 500 millions de livres...