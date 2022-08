Barclays a signé un bail pour de nouveaux bureaux au 52 avenue Hoche à Paris

(Boursier.com) — Barclays a signé un bail pour un nouvel espace de bureaux plus grand à Paris... L'accord, d'une durée de 12 ans, verra la banque déménager son siège français au 52 Avenue Hoche dans le 8ème arrondissement. L'immeuble, qui appartient à un investisseur institutionnel conseillé par J.P. Morgan Global Alternatives, sera entièrement rénové et Barclays devrait prendre possession des lieux en 2024.

L'accord souligne l'engagement de Barclays Europe en France, la décision de déménager sur un site plus grand positionnant la banque pour une croissance accrue dans le pays. Le 52 Hoche comprendra également une nouvelle salle des marchés à la pointe de la technologie, qui soutiendra l'activité des marchés de la banque à Paris et offrira un meilleur environnement de travail aux équipes de la banque d'investissement, de la banque d'entreprise et de la banque privée de Barclays.

Le 52 Hoche est un complexe de 11.500 m(2), situé dans un endroit emblématique à proximité de l'Arc de Triomphe et à moins de 100 mètres de l'emplacement actuel de Barclays sur l'avenue de Friedland. Le réaménagement visera à optimiser l'espace de travail en plaçant l'amélioration du bien-être des employés au coeur du projet. Le bâtiment offrira une gamme de services comprenant une salle de sport, un restaurant, un centre de réunion, un auditorium et des espaces de jardinage.

Raoul Salomon, responsable des marchés mondiaux de Barclays Europe et directeur général de la France, déclare : "Les installations et les espaces de réunion de nos nouveaux bureaux offriront un environnement beaucoup plus collaboratif à nos collaborateurs. En outre, les améliorations technologiques prévues nous permettront d'offrir les meilleures solutions de service à nos clients."

Francesco Ceccato, PDG de Barclays Europe, a déclaré : "C'est un moment important pour Barclays en France. La signature de ce bail démontre l'ambition que nous avons d'accélérer notre croissance à Paris. Nous avons obtenu un site qui offrira à nos collègues plus d'espace et des installations de pointe, tout en maintenant notre présence au coeur de la ville. J'ai hâte d'accueillir nos collègues basés à Paris, nos clients et les autres parties prenantes au 52 Hoche."