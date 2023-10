Barbara Bui : nette amélioration de la marge

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Barbara Bui au 30 juin 2023 enregistre une croissance de +11% par rapport à la même période en 2022. Il s'établit à 5,29 millions d'euros.

Malgré un premier semestre caractérisé par les mouvements sociaux impactant le niveau de fréquentation des boutiques, l'activité Retail affiche une progression de +4% par rapport au 1er semestre 2022. Sur la période, l'activité Wholesale retrouve une croissance à deux chiffres à 19%, fruit de la stratégie du Groupe de reconquête de parts de marchés perdues durant la pandémie.

En dépit d'un contexte inflationniste, la maîtrise des dépenses de production permet d'atteindre un taux de marge brute de 69,4%, en amélioration de 5,9 points par rapport au 30 juin 2022.

Historiquement, l'arrêté au 30 juin n'est pas représentatif de 50% de l'activité annuelle du Groupe, étant donné la saisonnalité et les livraisons des collections. Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant du Groupe ressort en amélioration à -0,9 ME (-1,3 ME l'an passé).

Le résultat net part du Groupe représente une perte de -1,1 ME en raison notamment d'un impact de change défavorable sur la période.

Trésorerie renforcée

Suite à la finalisation d'une opération immobilière au cours du 1er trimestre 2023, le Groupe Barbara Bui dispose d'une trésorerie renforcée à 1,3 ME au 30 juin (0,3 ME à la même date l'an passé). Les dettes financières s'élèvent à 2,5 ME.

Perspectives

Malgré un contexte économique et géopolitique toujours tendu, le carnet de commandes de la collection Hiver 2023 est en progression par rapport à la saison N-1. Le Groupe Barbara Bui a intégré une nouvelle direction commerciale en septembre 2023 afin de permettre l'ouverture de nouveaux marchés et l'optimisation de ceux existants. Le Groupe poursuit sa stratégie d'investissements consacrés au développement de son activité e-commerce.