Barbara Bui : net redressement des comptes en 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Barbara Bui réalise, en 2022, un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros, proche de son niveau de 2019 (11,3 ME), en progression de +18% par rapport à l'année passée.

Dans un contexte fortement inflationniste, la maîtrise des dépenses de production et le mix-produits ont permis au Groupe de maintenir son niveau de marge brute tout en conservant le rapport qualité/prix de ses produits. Ainsi, le taux de marge brute s'établit à 69%, en repli limité de 1 point par rapport à l'exercice 2021 mais en progression de 3 points par rapport à son niveau d'avant crise (66% en 2019).

La politique de gestion rigoureuse des dépenses mise en place et la résilience du Groupe Barbara Bui depuis plusieurs années permettent d'afficher un résultat opérationnel courant positif de 0,8 ME (-1 ME en 2021), en forte amélioration de +1,8 ME.

Le résultat financier net s'élève à 0,3 ME comprenant essentiellement la variation de change sur la période. Sur l'exercice 2022, le résultat net part du Groupe affiche un bénéfice de 1,1 ME (-0,4 ME sur l'exercice précédent).

Le Groupe Barbara Bui dispose au 31 décembre 2022 d'une trésorerie de 1 ME, significativement renforcée au cours du 1er trimestre 2023 à la suite d'une opération immobilière. Les dettes financières s'élèvent à 2,6 ME uniquement constituées des comptes courants des associés et du PGE contracté en avril 2020 dont 0,4 ME ont été remboursé au cours de l'exercice.

Au 31 décembre 2022, le Groupe présente des fonds propres de 2,1 ME.

Perspectives

Fort d'une trésorerie renforcée début 2023, le groupe poursuivra le redéploiement de ses activités tout en préservant des équilibres bilanciels solides. Ainsi, afin de soutenir le développement de son activité e-commerce, Barbara Bui maintiendra ses investissements en marketing digital. Par ailleurs, le Groupe reste à l'affut d'opportunités afin de renforcer sa visibilité et son activité à Paris au travers de nouvelles boutiques. L'activité Wholesale continue sa progression avec un carnet de commandes E23 en croissance par rapport à la collection E22. Le Groupe Barbara Bui reprend ainsi des parts de marché perdues durant la pandémie notamment à l'international.

Un Directeur de production a rejoint le groupe au 1er trimestre 2023, afin, entre autres, d'optimiser les coûts de production tout en maintenant la qualité.

Le retour de la dynamique d'activité, la notoriété de sa marque, la qualité de ses créations et son savoir-faire sont autant de facteurs permettant au Groupe d'envisager le futur avec sérénité.