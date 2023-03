Barbara Bui : les ventes augmentent de 18% en 2022

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2022, le Groupe Barbara Bui a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros en progression de +18% par rapport à l'année passée.

L'activité Retail ressort en croissance de +26% sur l'ensemble de l'année, à 6,1 ME. La dynamique d'activité des boutiques s'est accentuée sur la deuxième partie de l'exercice, retrouvant ainsi un niveau de fréquentation avant crise sanitaire. Par ailleurs, le site e-commerce poursuit sa progression par rapport à l'an dernier. Malgré un carnet de commandes E22 toujours impacté par la pandémie mondiale (prise de commandes en 2021) et par le conflit russo-ukrainien, l'activité Wholesale affiche un chiffre d'affaires en progression de 8% par rapport à l'exercice 2021. Il s'établit à 4,8 ME.

La stratégie et les perspectives du groupe seront développées et détaillées dans le communiqué de presse relatif aux résultats 2022 qui sera publié au plus tard le 28 avril 2023.