Barbara Bui : en perte de 3,7 ME en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 du Groupe Barbara Bui s'établit à 7,3 ME (11,3 ME en 2019), soit une diminution de -35%. La crise sanitaire mondiale est intrinsèquement liée à cette baisse d'activité.

Les carnets de commandes ont accusé un repli notamment en raison des restrictions de circulations qui ont empêché les déplacements des acheteurs lors des showrooms de vente. Néanmoins, l'impact a été atténué par la mise en place d'outils digitaux afin de présenter les collections.

Les fermetures des boutiques en propre, l'impact des travaux sur notre flag-ship, la baisse des carnets de commandes et le ralentissement de l'activité global ont conduit à une baisse mécanique du taux de marge qui s'établit à 54% (66% au 31 décembre 2019) ce qui représente en valeur une diminution de 3,5 ME

Le Groupe a renforcé ses efforts sur les process de production et a notamment suspendu sa collection Homme en espérant pouvoir la reprendre dans un horizon à court-terme.

Le différentiel de marge brute dû à la baisse d'activité entraîne une détérioration des résultats du Groupe. Dans ce contexte, Barbara Bui a accentué le contrôle de ses dépenses. Ainsi, le total des frais de commercialisation et des charges administratives a été réduit de -25% par rapport à 2019. Cependant, afin de renforcer sa présence digitale, le Groupe a poursuivi ses dépenses en termes de développement de son site Web marchand qui, plus que jamais, s'inscrit au centre de sa stratégie.

Le résultat opérationnel courant s'établit à -3,3 ME (-1,3 ME l'an passé). Le résultat opérationnel présente ainsi une perte de -3,3 ME sur l'exercice contre un bénéfice de 1 ME l'an dernier. En 2019, le résultat opérationnel a bénéficié d'opérations exceptionnelles (notamment la vente des murs de son site logistique).

Au 31 décembre 2020, le résultat net part du Groupe affiche une perte -3,7 ME (-1 ME en 2019).

Bonne maîtrise de trésorerie

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent et une situation économique dégradée en 2020, le Groupe s'est attaché à préserver ses équilibres financiers. Barbara Bui a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 2,25 ME en avril 2020. Au 31 décembre 2020, les dettes financières sont uniquement constituées du PGE, la trésorerie s'élève à 1 ME et les capitaux propres s'élèvent à 2,7 ME.

Perspectives

La crise sanitaire oblige le Groupe à adapter sa stratégie de déploiement de la marque, avec l'ouverture d'un nouveau concept mis en place dans la nouvelle boutique à Saint Germain-des-Prés (Carrefour Croix-Rouge). Le Groupe a par ailleurs intensifié ses investissements pour le développement de son site Web marchand en renforçant notamment son organisation marketing digitale, avec l'arrivée d'un CDO (Chief Digital Officer) en fin d'année 2020, ayant une forte expérience du marché chinois. Ceci doit permettre au Groupe d'accélérer la mise en oeuvre des actions digitales, dont les premiers effets positifs sont attendus sur l'exercice 2021, et préparer les ambitions de pénétration de la marque sur le marché asiatique dont on connaît l'importance du digital.

Grâce à la notoriété de sa marque, à la qualité de ses créations, à son savoir-faire et aux mesures décidées afin de faire face à cette situation inédite, le Groupe Barbara Bui se prépare à faire partie des acteurs de la reprise de 2021.