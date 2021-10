Barbara Bui devrait retrouver son niveau normatif de marge brute à partir de 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin du Groupe Barbara Bui enregistre une croissance de +19% malgré les fermetures administratives imposées des boutiques d'habillement pendant 2 mois, et 5 mois de couvre-feu au cours du 1er semestre 2021. Il s'établit à 3,78 millions d'euros.

Le 1er semestre reste marqué par les répercussions de la crise sanitaire avec notamment les fermetures des boutiques parisiennes. La baisse de volume enregistrée occasionne des invendus et pèse mécaniquement sur le niveau de marge brute. Au 30 juin, le taux de marge brute s'établit à 58,8% soit une progression de +5,7 pts par rapport à l'an passé. Le groupe devrait retrouver son niveau normatif de marge brute à partir de 2022.

Dans un contexte de début d'année difficile, le résultat opérationnel courant du groupe affiche une perte de -1,2 ME (-2,4 ME au 1er semestre 2020). Le résultat net part du Groupe s'élève à -1,1 ME (-2,6 ME l'an dernier).

L'amélioration du chiffre d'affaires associée à des économies de frais de commercialisation et de charges administratives (en partie grâce aux dispositifs gouvernementaux) ont permis au Groupe de réduire sa perte de moitié par rapport au 1er semestre 2020.

Trésorerie préservée

Au cours du semestre, le Groupe a fait un effort notable afin de déstocker ses anciennes collections permettant ainsi de reconstituer une partie de sa trésorerie qui s'établit à 2,4 ME au 30 juin 2021 (1 ME au 31 décembre 2020).

Les seuls emprunts contractés par la Groupe sont les Prêt Garanti par l'Etat, obtenus en avril 2020 (période de remboursement de 5 années). Au 30 juin 2021, le Groupe Barbara Bui dispose toujours de fonds propres conséquents à hauteur de 1,1 ME.

Perspectives et stratégie

L'activité des premiers mois de l'année 2021 reflète la stratégie d'investissements mise en place par le Groupe en terme de marketing digital du site de vente en ligne. Bien que le chiffre d'affaires ne soit pas encore significatif à l'échelle du Groupe, la progression enregistrée au 1er semestre 2021 est satisfaisante, et permet de conforter la pertinence des orientations définies.

Le Groupe développe une nouvelle stratégie omnicanale associant offline et online. La première boutique de ce concept a été ouverte à Saint Germain-des-Prés en octobre 2020. Le concept est en cours d'adaptation dans les autres boutiques.