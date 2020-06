Barbara Bui a obtenu un PGE de 2,25 ME

Barbara Bui a obtenu un PGE de 2,25 ME









Crédit photo © Barbara Bui

(Boursier.com) — Suite à la période de confinement pendant laquelle l'ensemble des boutiques parisiennes de Barbara Bui sont restées fermées, le groupe a rouvert ses points de vente le 12 mai.

Dans ce contexte sans précédent, le Groupe Barbara Bui a mis en oeuvre tous les moyens pour préserver son activité et la pérennité de l'entreprise ainsi que la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Ainsi, le Groupe a mis en place des mesures de chômage partiel pour la majorité des équipes et a effectué une demande de Prêt Garanti par l'Etat auprès de ses établissements bancaires partenaires. Le prêt a été obtenu pour un montant de 2,25 millions d'euros, lui permettant de compenser l'absence d'encaissements pendant la période de confinement, et préserver ses fournisseurs et sous-traitants.

Fort d'une trésorerie renforcée, le Groupe a les moyens de poursuivre et de soutenir son développement , assure le groupe, qui espère retrouver un niveau d'activité normatif à la rentrée de septembre 2020 .

Le Groupe Barbara Bui annoncera ses résultats annuels 2019 le 30 juin et mettra également à disposition du public et à l'Autorité des Marchés Financiers, son Rapport financier Annuel au 31 décembre 2019.