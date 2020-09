Barbara Bui : 2,6 ME de pertes au 1er semestre 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2020 du Groupe Barbara Bui est fortement impacté par la crise sanitaire de la COVID-19 du fait notamment de la fermeture pendant 2 mois de ses boutiques et des réseaux partenaires. Ainsi, l'activité Retail (Boutiques) affiche une baisse d'activité de -62% consécutive à la fermeture des boutiques parisiennes entre le 16 mars et le 12 mai 2020. L'incidence de la COVID-19 se fait également ressentir sur l'activité Wholesale (Diffusion). En effet, les distributeurs ont fermé durant la période de confinement, décalant la livraison d'une partie de la collection Eté 2020. Le chiffre d'affaires de la période s'en trouve impacté. Ainsi, le chiffre d'affaires Wholesale est en diminution de -24,7% par rapport au 30 juin 2019.

Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Barbara Bui ressort finalement à 3,19 millions d'euros (5,71 ME au 1er semestre 2019).

L'analyse du taux de marge brute n'est pas probante au 30 juin en raison de la baisse du chiffre d'affaires suite aux mesures de confinement. La forte diminution du volume d'activité conduit à une réduction mécanique du taux de marge brute qui s'établit à 53,1% (64,3% l'an passé à la même période). Historiquement, l'arrêté au 30 juin n'a jamais été représentatif de 50% de l'activité annuelle du Groupe, de par la saisonnalité et les livraisons de nos collections. L'arrêt de l'activité, suite à la première vague de la crise COVID-19 a renforcé ce déséquilibre entre les 2 semestres.

Le résultat net part du Groupe, s'établit à -2,6 ME (-2,2 ME au 1er semestre 2019). L'impact financier, dû à la situation liée à la COVID-19, est difficile à chiffrer car les conséquences sont multiples et se poursuivent en raison des mesures qui ont suivi le déconfinement.

Situation financière

Une partie des effets de la crise sanitaire a été atténuée par le Prêt Garanti par l'Etat, et la mise en place des mesures de chômage partiel. Le groupe a débuté l'année avec une situation financière saine : une absence d'endettement, une trésorerie importante et des fonds propres conséquents.

Dans ces conditions, pré-requises pour l'obtention du Prêt Garanti par l'Etat, le Groupe a obtenu un prêt d'un montant de 2,25 ME en avril 2020.

Au 30 juin 2020, le Groupe Barbara Bui dispose toujours de fonds propres conséquents à hauteur de 3,2 ME.

Perspectives

Début mars 2020, Barbara Bui a fait le choix d'investir dans un nouveau point de vente au 2 Carrefour de la Croix-Rouge, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Cette boutique ouvrira fin septembre 2020 et participera à la relance prévue en 2021.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le Groupe Barbara Bui a pris des décisions afin de profiter pleinement de la reprise. Notamment, il a décidé de déménager ses locaux administratifs, studio de création et atelier sur le site de Vitry-sur-Seine, où l'entrepôt logistique vient d'être installé. Ce déménagement, prévu d'ici la fin 2020, a pour objectif de réduire drastiquement les charges de structure du Groupe en rassemblant sur un même lieu toutes ses activités.