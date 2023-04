Banyan Tree annonce la signature de son premier hôtel en Europe

(Boursier.com) — Banyan Tree Group, l'un des plus grands groupes hôteliers multi-marques au monde, s'apprête à faire ses débuts en Europe avec l'ouverture prochaine du Banyan Tree Varko Bay. Ce futur resort de luxe, établi sur la péninsule de Varko, à Pogonia (région d'Étolie-Acarnanie), sera la concrétisation d'une collaboration fructueuse entre Banyan Tree et le groupe hôtelier français Accor. Ce complexe cinq étoiles, dont l'ouverture est prévue en 2026, comprendra quelque 116 villas et 45 résidences de marque qui s'intégreront parfaitement au magnifique littoral de la péninsule de Varko.

Déployant toute l'expertise de Banyan Tree, pionnier du concept "tout villa avec piscine", le complexe vise à offrir un sentiment unique d'appartenance à la destination grâce à un accueil mettant l'accent sur la sérénité et le bien-être, sur fond de panoramas inoubliables sur la mer Ionienne et les îles environnantes de Leucade, Méganisi et Skorpios, et des équipements haut de gamme pour se revitaliser, corps et âme. Il comprendra un spa primé de la marque Banyan Tree, un centre de sports nautiques, différents espaces de réunion et événementiels ultramodernes, un club de plage, plusieurs bars et trois restaurants, dont le fameux Saffron, où déguster de délicieux plats thaïlandais.