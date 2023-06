Banques US : le secteur se rassure...

(Boursier.com) — Les titres des grandes banques de Wall Street, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley, avancent en moyenne de 1% à 2% dans les transactions hors séance après les résultats favorables du "stress test" annuel de la Fed qui démontrent que ces établissements ont "suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique". Les banques régionales Charles Schwab, M&T Bancorp, PNC Financial et PACWEST Bancorp remontent aussi de 1% à 7%.

Rappelons que le système financier s'est détendu outre-Atlantique depuis que la fin de partie a sonné pour First Republic Bank le mois dernier... Les régulateurs américains ont en effet conclu un accord pour la céder à JP Morgan Chase. Le sauvetage de l'établissement de San Francisco est survenu moins de deux mois après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank après la liquidation de Silvergate, spécialisé dans les cryptomonnaies. Avec un bilan de 229,1 milliards de dollars et 103,9 milliards de dollars de dépôts, First Republic a constitué la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis (en termes d'actifs) après celle de Washington Mutual (déjà reprise par JPM) en 2008.

JP Morgan a repris l'essentiel des actifs de First Republic Bank, ainsi que l'ensemble des dépôts... "Notre gouvernement nous a invités, ainsi que d'autres, à intervenir, et nous l'avons fait", avait déclaré Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase. "Notre solidité financière, nos capacités et notre modèle d'entreprise nous ont permis d'élaborer une offre pour mener la transaction de manière à en minimiser les coûts pour le Fonds de garantie des dépôts".

Pour le FDIC (fonds fédéral de garantie des dépôts), le coût de l'opération est estimé à environ 13 milliards de dollars. Aucune autre banque n'avait pu présenter une meilleure offre que JPMorgan pour l'ensemble de l'établissement fondé en 1985, racheté par Merrill Lynch en 2007, avant de redevenir public en 2010...