Banques US : la Fed ré-autorise les dividendes à partir du 30 juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé jeudi soir qu'elle allait lever, après le 30 juin, les restrictions sur les grandes banques américaines relatives aux versements de dividendes et aux programmes de rachats d'actions mises en place à cause de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Cette décision est un signe de confiance supplémentaire dans l'économie américaine, dont le président de la Fed Jerome Powell a indiqué ces derniers jours qu'elle s'était reprise plus rapidement que prévu face à la crise du coronavirus, grâce aux mesures de soutien monétaire et budgétaire et à la campagne de vaccination.

A Wall Street, les banques ont terminé la séance de jeudi en hausse, avant l'annonce de la Fed, soutenues par la fermeté des taux d'intérêts. Morgan Stanley a pris 1%, JP Morgan a pris 1,28%, Bank of America a pris 2%, Citigroup a progressé de 2,34% et Goldman Sachs a gagné 0,58%.

Dans les cotations électroniques après la clôture, les titres des grandes banques ont continué de progresser après les annonces de la Fed : +0,6% pour Goldman Sachs et JP Morgan, +0,7% pour Bank of America, +0,8% pour JP Morgan et +1,2% pour Citigroup.

