Banques : UBS ne veut pas du Credit Suisse

(Boursier.com) — Les grandes banques américaines seront une nouvelle fois au centre des attentions cette semaine avec la poursuite de la publication de leurs comptes trimestriels. Mais les établissements financiers suisses sont aussi au coeur de l'actualité. Le Credit Suisse envisagerait de supprimer plus de 10% de ses banquiers d'investissement européens cette année, croit savoir le 'Financial Times', citant des personnes connaissant les plans de la banque zurichoise. Confronté à de multiples scandales et à de lourdes pertes, le CS avait annoncé l'an passé son intention d'éliminer 9.000 postes dans le monde d'ici 2025.

Malgré les difficultés de sa rivale, UBS ne souhaite pas racheter son concurrent, a déclaré le président de la banque helvétique, Colm Kelleher. Dans une interview publiée samedi par le quotidien 'Neue Zuercher Zeitung', l'ancien président de Morgan Stanley a affirmé qu'il se concentrait sur la croissance organique plutôt que sur les acquisitions et l'expansion de ses activités aux États-Unis, et a exclu une reprise potentielle du CS : "nous n'avons aucune envie d'acheter le Credit Suisse", a indiqué le dirigeant.

"Il y a toujours des scénarios, mais aucun n'est convaincant", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des situations où une prise de contrôle du Credit Suisse par UBS aurait du sens. "Notre message stratégique est le suivant : pas de surprises ; croissance organique ; jugez UBS par les chiffres, par l'activité américaine, par la rentabilité... D'après mon expérience, un tel message est très bien reçu par les actionnaires institutionnels".

Colm Kelleher a précisé qu'UBS n'avait pas beaucoup profité des problèmes du Credit Suisse, qui a connu de fortes sorties de capitaux après une nouvelle série d'affaires l'an passé.