Banques régionales US : rebond général avec Yellen !

(Boursier.com) — Les valeurs des banques régionales, petites et moyennes, américaines, rebondissent nettement ce mardi, suite aux commentaires de Janet Yellen assurant du soutien apporté aux déposants (mais peut-être pas aux actionnaires !). Parmi les valeurs les plus massacrées des derniers jours dans le sillage des effondrements de SVB et Signature Bank, First Republic grimpe de 36% à Wall Street ce jour, Western Alliance de 6% et PacWest Bancorp de 15%. New York Community Bancorp, qui vient de reprendre l'essentiel des actifs de Signature, se redresse encore de 6%. KeyCorp s'adjuge 9%. Zions remonte de 7%...

Ces rebonds interviennent donc dans l'espoir d'un soutien plus large au compartiment en cas de nouvelle faiblesse. Pourtant, les commentaires de Yellen visant à rassurer les déposants, ne feront sans doute pas revenir les clients partis en masse chez les grandes banques JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo ou Citigroup ces derniers jours.

Les États-Unis examineraient les moyens de garantir tous les dépôts bancaires si la crise s'aggravait, selon Bloomberg. L'agence cite des personnes familières de la question, qui ont déclaré que le personnel du Trésor US étudiait donc de quelle manière les régulateurs pourraient utiliser l'autorité d'urgence pour garantir temporairement des dépôts de plus de 250.000$ sur la plupart des comptes sans l'approbation formelle du Congrès. Les responsables ne considèrent pas une telle action comme nécessaire, mais élaborent une stratégie au cas où la situation empirerait. Elon Musk, réagissant sur Twitter à ce sujet, est aussi d'avis qu'une telle mesure est indispensable pour éviter de nouveaux 'bank runs'. Précédemment, l'investisseur activiste Bill Ackman, qui affirmait ne pas avoir d'intérêt financier dans cette affaire, soulignait l'urgente nécessité de garantir tous les dépôts pour éviter une contagion...

Selon la Secrétaire au Trésor Janet Yellen ce jour, le système bancaire américain se stabilise après des actions des régulateurs, mais de nouvelles mesures pour protéger les déposants pourraient être nécessaires si les petites institutions subissent des retraits menaçant davantage de contagion. Il s'agit de remarques préparées de Yellen pour une conférence de l'American Bankers Association. Ainsi, la dirigeante a indiqué que les mesures gouvernementales des derniers jours pour protéger les dépôts non assurés dans deux banques en faillite et créer de nouvelles facilités de liquidité de la Fed avaient montré l'engagement résolu à prendre les mesures nécessaires.

"Les mesures que nous avons prises ne visaient pas à aider des banques ou des catégories de banques spécifiques. Notre intervention était nécessaire pour protéger l'ensemble du système bancaire américain", a déclaré Yellen. Elle a ajouté qu'elle pensait que les actions de la FDIC, de la Fed et du Trésor avaient réduit le risque de nouvelles faillites bancaires qui auraient imposé des pertes au fonds d'assurance des dépôts.