Banques régionales US : Moody's jette de l'huile sur le feu

(Boursier.com) — Moody 's Investors Service, l'agence américaine de notation financière, se réveille en sursaut et menace de dégrader plusieurs banques moyennes US fragilisées. Ainsi, l'agence a placé First Republic Bank ainsi que cinq autres établissements financiers américains sous surveillance en vue de potentielles dégradations. Moody's cible First Republic, Western Alliance, UMB Financial, Zions Bancorp, Comerica et Intrust Financial. L'agence s'inquiète de la dépendance de ces firmes vis-à-vis des financements de dépôts non assurés et des pertes non réalisées sur leurs portefeuilles d'actifs. Ces annonces interviennent alors que les autorités américaines viennent de secourir les déposants de la Silicon Valley Bank et ceux de Signature Bank, et de dévoiler une nouvelle facilité de crédit pour soutenir les banques fragiles et éviter les 'bank runs', comme celui dont a été victime SVB. Moody's a par ailleurs dégradé Signature Bank avant de retirer sa note, ce qui ne fera pas vraiment avancer le schmilblick puisque cette banque a été fermée durant le week-end.

First Republic est attendu en hausse de 17% avant bourse à Wall Street, après avoir plongé hier soir de 61,8% ! Moody's relève que la part des dépôts des clients de banque dépassant le seuil de l'assurance fédérale rend son profil de financement plus sensible aux vagues rapides et importantes de retraits. Ainsi, l'agence juge que si cette banque devait faire face à des retraits plus élevés qu'anticipé et que les garanties de liquidité s'avéraient insuffisantes, la banque pourrait avoir besoin de vendre des actifs, ce qui révèlerait les pertes non réalisées. Les titres disponibles à la vente et détenus jusqu'à l'échéance de la banque représentaient plus d'un tiers de ses fonds propres de base tier-1 en décembre, selon l'agence. Rappelons enfin que First Republic a communiqué pour rassurer les marchés, mettant en avant sa position financière améliorée et diversifiée, grâce notamment à l'accès à des liquidités supplémentaires provenant de la Fed et de JP Morgan Chase.

Le directeur général de First Republic, cité par CNBC, a affirmé par ailleurs que la banque ne connaissait pas actuellement de retraits massifs. Il a ajouté que l'activité se déroulait comme d'ordinaire.