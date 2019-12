Banques : plus de 73.000 suppressions de postes annoncées en 2019

(Boursier.com) — Les suppressions d'emploi dans le secteur bancaire continuent à gonfler. Après les annonces matinales d'UniCredit, le nombre d'éliminations de postes dévoilées en 2019 au niveau mondial dépasse désormais la barre des 73.000 ! Selon les données de 'Bloomberg', 86% des réductions d'effectifs concernent l'Europe où les établissements financiers sont confrontés à une croissance au ralenti et à des taux d'intérêts très bas voire négatifs.

Contrairement aux États-Unis, où les programmes gouvernementaux et la hausse des taux d'intérêt ont aidé les prêteurs à rebondir rapidement après la crise financière, les banques en Europe luttent encore pour stabiliser leurs activités. L'Allemagne, qui dispose du marché bancaire le plus fragmenté sur le Vieux Continent, est "presque logiquement" le pays le plus touché par ces suppressions d'emplois. La Deutsche Bank compte réduire ses équipes de 18.000 personnes d'ici 2022 alors qu'elle se retire d'une grande partie de ses activités de banque d'investissement tandis que la Commerzbank (4.300 postes) pèse également lourd dans la balance. La France n'est pas épargnée même si les restructurations dévoilées par la Societe Générale et la BNP Paribas sont moins lourdes que chez leurs homologues allemands.

La révolution technologique en cours dans l'industrie et une éventuelle récession de l'économie américaine, voire européenne, au cours des prochaines années risquent de ne pas arranger la situation.