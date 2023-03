Banques : nouvelles secousses, la Deutsche Bank inquiète

(Boursier.com) — Le secteur bancaire pèse fortement sur la tendance en cette fin de semaine en Europe, à nouveau secoué sur fond de craintes de contagion depuis les faillites soudaines de plusieurs banques régionales aux Etats-Unis, et du sauvetage express du Credit Suisse par UBS. Si à Paris, la Société Générale et BNP Paribas trébuchent respectivement de 7,3% et 6,1%, c'est la Deutsche Bank qui cristallise toutes les attentions ce vendredi avec un titre qui chute de plus de 13% à Francfort.

Le CDS à cinq ans de la banque allemande grimpe à 200 points de base, au plus haut depuis début 2019, montrent les données de S&P Market Intelligence. Jeudi, il a enregistré sa plus forte hausse jamais enregistrée sur une journée, d'après 'Refinitiv'. "Deutsche Bank est sous les feux des projecteurs depuis un certain temps, de la même manière que le Credit Suisse l'a été", affirme à 'Reuters' Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. "Elle a connu plusieurs restructurations et changements de direction pour tenter de retrouver une base solide, mais jusqu'à présent, aucun de ces efforts ne semble avoir vraiment porté ses fruits".

L'effondrement de la Silicon Valley Bank et le sauvetage d'urgence du Credit Suisse le week-end dernier ont secoué les investisseurs et soulevé des questions sur la solidité du secteur financier à une époque marquée par la flambée des taux d'intérêt et une inflation galopante. Malgré des propos dans un bien temps bien accueillis de plusieurs régulateurs européens et américains de premier plan, le doute est clairement là. "La situation ne sera pas résolue par des mots réconfortants, mais ne sera atténuée que par des faits et des chiffres concrets", affirme à 'Bloomberg' Andreas Lipkow, stratège chez Comdirect Bank. "La patience est donc de mise et les prochains chiffres trimestriels des banques seront scrutés à la loupe".

La prise de contrôle du Credit Suisse par UBS, négociée par le gouvernement, n'est "aucune indication" de l'état des banques européennes, a tenté de rassurer hier Fabrizio Campelli, membre du conseil d'administration de la Deutsche Bank. Le dirigeant a également déclaré que les dépôts de détail du prêteur allemand sont "très diversifiés" et ne présentent donc pas le type de risque de concentration qui semble avoir persisté à la Silicon Valley Bank.

"Le plus grand danger réside dans les perspectives économiques et, en fait, dans la manière dont l'économie et le système financier feront face à une récession", note de son côté James Athey, directeur des investissements chez Abrn. "C'est à ce moment-là que la dépréciation des actifs est plus probable. Mais bien sûr, le premier peut facilement précipiter le second, c'est donc une situation fragile".