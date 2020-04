Banques : nouvelle forte hausse du secteur

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle forte progression du secteur bancaire ce mardi à l'image de BNP Paribas qui flambe de plus de 7% à 29,8 euros en tête du CAC40. La Société Générale (+4,8%) et le Credit Agricole (+6%) pointent juste derrière. Après les résultats plutôt rassurants de la Deutsche Bank hier, le compartiment bancaire bénéficie ce mardi de la solide publication d'UBS. La plus grande banque de gestion de fortune a dévoilé des comptes trimestriels en nette progression et fait état d'une hausse limitée de ses provisions pour créances douteuses.

Les opérateurs semblent ainsi laisser au second plan les publications de HSBC et Santander qui ont dévoilé des résultats en forte baisse sur les trois premiers mois de l'année tout en enregistrant des provisions pour pertes sur prêts en très forte hausse. Du côté de l'établissement espagnol, ces provisions se sont envolées de 80% à 1,6 MdE, alors que le géant sino-britannique a averti que le total des provisions sur l'exercice 2020 pourrait atteindre jusqu'à 11 milliards de dollars.