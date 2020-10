Banques : nouveau mariage en vue en Espagne

(Boursier.com) — Le compartiment bancaire soutient la tendance en ce début de semaine. A Paris, BNP Paribas avance de 2,2%, la Société Générale prend 2,5% et le Crédit Agricole progresse de 1,6%. Le mouvement de consolidation se poursuit en Espagne. Après l'officialisation des discussions entre Caixabank et Bankia et les bruits de couloir autour de Banco de Sabadell, un nouveau mariage se profile de l'autre côté des Pyrénées. Unicaja Banco vient en effet de confirmer avoir eu un contact préliminaire avec son concurrent Liberbank.

Un accord entre les deux prêteurs déboucherait sur la création de la septième plus grande banque espagnole. Des discussions entre les deux parties ont déjà eu lieu l'an passé mais elles avaient finalement échoué après cinq mois de discussions, en partie à cause de différences sur la structure de l'actionnariat. Un problème qui semble désormais résolu.