Banques : les suppressions de postes au plus haut depuis 5 ans

Banques : les suppressions de postes au plus haut depuis 5 ans









Crédit photo © Hello Bank

(Boursier.com) — L 'année 2020 ébranle le marché de l'emploi aux quatre coins de la planète. Certains secteurs sont davantage touchés que d'autres et on pense en premier lieu à ceux du tourisme, du transport ou encore de la restauration et des loisirs. Une industrie, déjà confrontée à un changement structurel depuis plusieurs années, doit également faire face aux conséquences de la pandémie sur son activité et son environnement, en l'occurrence l'industrie bancaire. Selon les données compilées par Bloomberg, les établissements financiers ont annoncé en 2020 la suppression de plus de 85.500 emplois, un niveau plus observé depuis 2015.

Les mesures dévoilées ces dernier jours par ABN Amro et Sabadell rappellent que l'Europe est située à l'épicentre de la crise qui touche le secteur puisque près de 70.000 postes éliminés sont situés sur le Vieux continent. Outre des taux d'intérêt historiquement bas, voire négatifs, les groupes financiers doivent également faire face à l'envolée de leurs créances douteuses en lien avec la crise sanitaire et économique actuelle, aux changements d'habitudes de leurs clients, à une concurrence féroce ainsi qu'à l'essor des fintechs.