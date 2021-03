Banques : les bonus s'envolent chez UBS, fondent chez Natixis et la SocGen

(Boursier.com) — Les traders et personnels des banques d'investissement européennes ne sont pas tous logés à la même enseigne. 2020 restera en effet comme une année de vache maigre chez Natixis ou la Société Générale alors que chez UBS les bonus versés au titre du dernier exercice vont bondir d'un quart en moyenne.

Selon le rapport annuel de l'établissement zurichois, le groupe a en effet mis de côté 3,3 milliards de dollars pour les rémunérations variables accordées au personnel, soit 24% de plus qu'en 2019. UBS explique avoir atteint tous ses objectifs financiers en 2020 alors que la banque aux trois clés a vu son bénéfice net bondir de 54,2% à 6,63 Mds$. Le nouveau patron d'UBS, Ralph Hamers, a lui perçu un bonus de 3 M$ alors que l'ancien directeur d'ING est arrivé en Suisse seulement au mois de septembre.

La situation est toute autre chez la SocGen. Le groupe de la Défense, qui a essuyé sa première perte depuis trois décennies l'an passé, aurait acté une réduction d'environ 20% des bonus au sein de sa banque d'investissement. Certains traders (dérivés actions notamment) pourraient voir leur bonus fondre de plus de 80%. Au niveau de l'ensemble de la société, les primes variables seraient réduites de 15% en moyenne, selon une personne proche de la SocGen citée par 'Bloomberg'.

Quant à la filiale de BPCE, elle aurait réduit de près de moitié les bonus de ses banquiers d'investissement pour 2020, croit savoir 'Les Echos'. Si Natixis n'est pas tombé dans le rouge, son profit net a fondu à 101 ME l'an passé et ses seules activités de marché et de financement ont perdu de l'argent.