Banques : le secteur tangue après la taxe surprise sur les 'surprofits' en Italie

(Boursier.com) — Le secteur bancaire pique du nez et pèse sur la tendance à Paris. BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole perdent entre 2% et 2,7% dans le sillage des grandes banques italiennes qui abandonnent plus de 6% après que le cabinet de Giorgia Meloni a approuvé une taxe surprise sur les "surprofits" des banques cette année. La taxe a été glissée dans un vaste ensemble de mesures allant des licences de taxi aux investissements étrangers. Elle pourrait rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'État, selon l'agence 'Ansa'.

L'Italie a convenu d'un "retrait de 40% des surprofits de plusieurs milliards d'euros des banques" pour 2023, qui devrait financer des réductions d'impôts et un soutien aux prêts hypothécaires pour les nouveaux propriétaires, a déclaré le vice-Premier ministre Matteo Salvini lors d'une conférence de presse à Rome. Les profits des banques italiennes ont bondi au premier semestre, la hausse des taux d'intérêt ayant stimulé les revenus issus des prêts accordés.