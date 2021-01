Banques : le secteur soutient la tendance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur bancaire profite de la remontée des taux obligataires pour regagner du terrain en ce début de séance. La Société Générale et BNP Paribas occupent les deux premières positions du CAC40 à la faveur de gains respectifs de 3,3% et 2,9%. La perspective d'un contrôle du Congrès par les Démocrates pousse les rendements obligataires américains à la hausse dans l'anticipation d'une augmentation des emprunts publics. Le taux des Treasuries à dix ans grimpe de près de six points de base pour dépasser 1% pour la première fois depuis mars dernier. Il se situe à 1,017%. En Europe, le rendement du Bund allemand avance de près de cinq points de base dans les premiers échanges, à -0,54%, au plus haut depuis le 23 décembre.

"Une double victoire (ndlr : des Démocrates) devrait conduire à une courbe plus raide et à un dollar plus faible, car la situation budgétaire serait considérée comme insoutenable, mais elle serait également accueillie favorablement par le marché actions, en particulier pour les cycliques, tandis qu'en matière de croissance, une pression pourrait apparaître sur les géants monopolistiques de l'Internet", explique Sébastien Galy, stratégiste macro senior chez Nordea Investment.