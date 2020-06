Banques : le secteur sous pression

(Boursier.com) — Le secteur bancaire pèse sur la tendance dans les premiers échanges de la semaine à l'image de BNP Paribas et de Société Générale qui abandonnent respectivement 3,4% et 4%, en queue de CAC40. Si les établissements financiers ont surperformé le marché lors du récent rally avec l'espoir d'une reprise économique rapide et soutenue, le retour des doutes à ce sujet plombe quelque peu l'ambiance.

Le flux vendeur sur les deux grandes banques françaises est de plus accentué par une note de Barclays qui a dégradé la banque de la rue d'Antin à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours réduit de 40 à 37,2 euros. Barclays a également abaissé son opinion sur le groupe de la Défense à 'sous-pondérer' tout en ramenant son objectif de cours de 23 à 17,7 euros.