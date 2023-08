Banques : le secteur rebondit

(Boursier.com) — Malmené hier après l'annonce d'une taxe surprise sur les 'surprofits' en Italie, le secteur bancaire européen reprend de la hauteur. A Paris, la Société Générale avance de 1,5% à 25,5 euros et la BNP prend 1,4% à 58,6 euros. Face au vent de panique, le ministère italien de l'Economie a précisé mardi soir que la nouvelle taxation ne pourrait pas dépasser plus de 0,1% des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) des banques. La taxe cible les revenus d'intérêts plus élevés des prêteurs à la suite des hausses de taux réalisés par la Banque centrale européenne pour combattre l'inflation. Son produit sera utilisé pour un fonds destiné à réduire la pression financière sur les familles et les entreprises, a indiqué le gouvernement.