Banques : le secteur pèse sur la tendance

(Boursier.com) — Le secteur bancaire connaît une nouvelle séance difficile en Europe. Malgré des taux obligataires toujours orientés à la hausse, les craintes de récession et ses conséquences malmènent le compartiment depuis quelques temps. Bien qu'initialement positive, une (trop) forte progression des taux d'intérêts risque en effet d'entraîner un ralentissement de la demande de crédit et une nette hausse du coût du risque avec la dégradation du bilan des entreprises et de la santé financière des ménages. De quoi expliquer la phase baissière actuelle du secteur en bourse malgré son statut 'value'.

A Paris, la Société Générale (-5,2%), le Crédit Agricole (-4%) et BNP Paribas (-4%) pointent en queue du CAC40 et sous-performent nettement l'indice de référence.