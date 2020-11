Banques : le secteur grimpe, un retour des dividendes espéré l'an prochain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Trois banques occupent la tête du CAC40 dans les premiers échanges à Paris, portées par les espoirs d'un retour des dividendes en 2021. Yves Mersch, vice-président du conseil de surveillance de la BCE, a en effet indiqué au 'Financial Times' que les banques de la zone euro pourraient être en mesure de reprendre le versement de dividendes l'année prochaine si leurs bilans sont suffisamment solides pour survivre à la pandémie.

Une décision "dépendrait du conservatisme des modèles internes des banques, du conservatisme en matière de provisionnement et d'une vision solide de la trajectoire du capital d'une banque", a déclaré le Luxembourgeois. Selon lui, les banques sont entrées dans la pandémie avec des "ratios de fonds propres plus élevés" par rapport à la crise financière de 2008. Cependant, il serait "un peu faux ou surprenant" que les institutions financières financent un versement aux actionnaires en utilisant les allègements de capital fournis par les régulateurs cette année. Certaines banques utilisent encore des "scénarios très optimistes" dans leurs modèles internes pour déterminer le montant de capital dont elles ont besoin, a également averti celui qui quittera la BCE le mois prochain.

L'Institution d'émission a demandé fin mars à toutes les banques de la zone euro de mettre en sommeil leur distribution de dividendes et leurs rachats d'actions au titre des exercices 2019 et 2020. Et ce "afin d'améliorer leur capacité à absorber des pertes et à soutenir l'activité de prêt aux ménages ainsi qu'aux petites, moyennes et grandes entreprises durant la pandémie de coronavirus".