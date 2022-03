Banques : le secteur grimpe dans le sillage des taux obligataires

(Boursier.com) — Le secteur bancaire tire la tendance à Paris, les trois grands établissements cotés, à savoir la Société Générale, BNP Paribas et le Crédit Agricole, prenant entre 2% et 3%. Axa (+3%) profite également de la nette remontée des rendements obligataires après le discours plus hawkish que prévu de Jerome Powell. Très préoccupé par un niveau "bien trop élevé" de l'inflation - qui était d'ailleurs déjà conséquente bien avant l'invasion de l'Ukraine -, le président de la Fed a réaffirmé qu'il prendrait les mesures nécessaires pour ramener les prix sous contrôle. Si nécessaire, Powell n'exclut pas d'ailleurs d'accélérer la hausse des taux, dont le cycle de relèvement vient de débuter. Powell se dit prêt à des hausses de taux d'un demi-point si la Fed conclut que de telles mesures sont nécessaires pour apaiser l'inflation. Ces commentaires amènent Goldman Sachs à estimer que la banque centrale américaine pourrait procéder à une hausse de taux de 50 points de base en mai et en juin.

Sur le marché obligataire, le rendement du dix ans américain se tend de 7,6 pb à 2,366%, son plus haut niveau depuis mai 2019, tandis que celui du Bund allemand avance de 4,7 pb à 0,51%, après avoir touché un peu plus tôt un niveau plus observé depuis octobre 2018, à 0,526%. Le taux de l'OAT française à 10 ans prend lui 4,2 pb à 0,963%.