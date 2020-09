Banques : le secteur grimpe dans le sillage de HSBC et Commerzbank

Banques : le secteur grimpe dans le sillage de HSBC et Commerzbank









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur bancaire tire la tendance en ce début de semaine à Paris à l'image de BNP Paribas et Société Générale qui s'adjugent respectivement 2,4% et 2,55% en tête d CAC40. HSBC Holdings s'envole pour sa part de 10% à Londres après que Ping An Insurance eut augmenté sa participation dans le géant financier britannique de 7,95 à 8%. "Tout ce que nous avons dit précédemment, c'est que HSBC est un investissement à long terme", a déclaré un porte-parole de Ping An à 'Bloomberg'.

La Commerzbank grimpe pour sa part de plus de 4% à Francfort après avoir sélectionné son nouveau patron. L'établissement basé à Francfort a choisi Manfred Knof, actuel responsable de la banque privée de la Deutsche Bank, comme nouveau CEO. Il remplacera à compter du 1er janvier 2021 Martin Zielke, qui a démissionné début juillet. "Manfred Knof est un cadre supérieur expérimenté et très efficace qui a fait ses preuves dans un large éventail de tâches dans le secteur des services financiers", a déclaré Hans-Joerg Vetter, président du Conseil de surveillance de la Commerzbank. "Il apporte l'expertise et les compétences humaines de leadership nécessaires pour les tâches qui attendent la banque".